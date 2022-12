Lo que haría Nick Kyrgios en caso de ganar un Grand Slam

Nick Kyrgios es uno de los tenistas más polémicos de la historia del tenis y es por ello que en cada declaración o acción del deportista siempre deja varias ‘perlas’ que son tendencia y la de las últimas horas no fue la excepción.



Y es que el tenista no descartó que deje el tenis en caso de que consiga un Grand Slam, algo que se le ha hecho esquivo en los últimos años.



El de Canberra disputó su primera final en un ‘grande’ en Wimbledon, pero cayó antes Novak Djokovic en un partido que se fue a los cuatro sets.



“Espero ganar un ‘Grand Slam’ y retirarme. ¿Lo firmaría? Sinceramente, no lo sé”. Me ha costado mucho trabajo esta temporada, mucha disciplina y parece que cuanto mejor lo haces, todo el mundo quiere un poco más de ti y se vuelve más estresante”, comentó.



De igual manera, el australiano reconoció que: “por fin estoy orgulloso de decir que he llegado a una final de ‘Grand Slam’ y que he empezado a cumplir algunas expectativas. Me divertí mucho, lo disfruté, definitivamente me sentí mejor fuera y dentro de la pista”.



Cabe señalar que Kyrgios iniciará su temporada en 2023 con la United Cup donde será uno de los capitanes de Australia.