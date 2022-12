Kipchoge y su reto para 2023: ganar los seis ‘majors’ de Maratón

Luego de batir por segunda vez el récord del mundo por segunda vez de la Maratón de Berlín, nadie sabía cuál iba a hacer el siguiente paso del atleta keniano Eliud Kipchoge en su carrera.



Pues bien, este jueves en un vídeo en redes sociales, el atleta aseguró que irá por los seis ‘majors’ del Maratón durante el 2023 empezando por la Maratón de Boston, una carrera que no ha ganado y que se realizará el 17 de abril.



Todavía hay muchas cosas en mi lista de deseos, pero la principal es correr los seis grandes maratones y ganarlos todos: ése es mi próximo reto", comentó el keniata de entrada.

De igual forma, aseguró que su libro de historia no ha terminado: "aún no está terminado. Hay un capítulo aún por escribir, y mi próximo capítulo es Boston".



De esta manera, junto a la Maratón de Boston también iría a la de New York, otra carrera que tampoco ha ganado y que según sus deseos lo correrá el próximo 5 de noviembre. Además, se espera que el atleta esté presente en los Juegos Olímpicos de Paris 2024



Cabe señalar que Kipchoge ha ganado doce ‘majors’ del Maratón los cuales son sus cuatro victorias en Londres, sus cuatro en Berlín y sus triunfos en Chicago y Tokio.