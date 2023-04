Kipchoge y el curioso método para ser el más rápido en el maratón

Eliud Kipchoge quiere seguir escribiendo las páginas doradas del atletismo. El keniano logró un gran récord del mundo en el maratón de Berlín con un tiempo de 2h01’09.



Desde su triunfo en Hamburgo en 2013, el atleta no ha dejado de lograr títulos y esto se debe a un curioso método de entrenamiento que repite semana a semana para ser más rápido y consistente en cada una de las carreras.



Tal como lo señala un artículo de Olympics, Kipchoge es bastante cuidadoso y no se pasa en la intensidad de los entrenamientos con tal de evitar la fatiga y las lesiones. No obstante, el atleta entrena seis días por semana con un volumen total de 220 kilómetros.

Kipchoge tiene su campo base en Kaptagat, localidad de su país natal y allí además de sus rodajes hace sesiones de pista y un trabajo de fuerza y core. Además, con el método 80-20 que le da su entrenador Patrick Sang el africano hace 80% de sesiones suaves y 20% a alta intensidad.



Por su parte, el atleta tiene como norma nunca hacer dos días de entrenamiento a alta intensidad y cada 15 días corre un recorrido de 40 kilómetros.



Siendo así, la página Runningclic.com hizo un estudio en donde consiguieron encontrar el ritmo promedio de Kipchoge a partir de sus entrenamientos y resultó entre 4:30-5:00 min/km.