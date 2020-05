Cierran por completo la localidad de Kennedy: nadie se mueve

Este sábado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decreto cierre total de la localidad de Kennedy para evitar la propagación del coronavirus en esa localidad.

"A partir del domingo a la media noche vamos a hacer un cerco epidemiológico del 1 al 14 de junio.", dijo la alcadesa de Bogotá.

Claudia López

Claudia López hablando de las medidas contra Kennedy.

Con más de 2000 casos positivos en este sector de Bogotá, Kennedy entrará en una cuarentena total y se volverá al cierre total de todas las actividades.

"La localidad esta cerrada y esta suspendida todas las reactivaciones que se estaban dando. Las empresas no podrán abrir", añadió.

Desde este 1 de junio la localidad de Kennedy entrará en un cerco epidemiológico, cierre y cuarentena estricta por 14 días.



En esta localidad se hará un control estricto de entrada y salida; todos los establecimientos estarán cerrados, excepto los de servicios esenciales. pic.twitter.com/cuB2XOdgOD — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 30, 2020

Así, las personas que viven en este sector solo podrán salir si hacen parte de los servicios médicos y cuentan con este permiso, que debe ser solicitado por la aplicación Bogotá Cuidadora, que por ahora solo está en Android, quienes no tengan podrán hacerlo por la página de la Alcaldía. Esta aplicación también funciona para que las personas pidan ayuda si la necesitan.

Sobre la central de Corabastos, la alcaldesa señaló que se reunirán con los directivos de ese sector para analizar las medidas que se tomarán próximamente. Habrá un corredor para las personas que entran y salen de esta central de alimentos, pero no podrán ir en familia a hacer mercado.

Las ventas ambulantes quedan suspendidas en todas las calles de esta localidad. Tampoco podrán abrir peluquerías y demás establecimientos que tenían el permiso del Gobierno.

Transmilenio

El sistema seguirá funcionando para las personas que hacen parte de los servicios esenciales (enfermeros, doctores, policías, etc.) Quienes no podrán utilizarlo son las empresas

¿cómo lo van a controlar?

La alcaldesa anunció que habrá refuerzo de la Policía y la Fuerza Militar en las calles de esta localidad. Aún no se ha decretado toque de queda, pero si las personas no cumplen con las reglas no lo descartan.