Karol G confesó el vínculo que tiene su familia con Pablo Escobar

Karol G es una de las grandes exponentes en la industria musical en todo el mundo. La cantante colombiana se ha vuelto en una de las cantantes más importantes del país hasta el punto de volverse en un ícono mundial.



Sin embargo, nadie olvida el inicio humilde de la cantante que tuvo su punto de partida en Medellín, ciudad que la vio crecer hasta el punto de formar su actual reconocimiento mundial.



En esa ciudad residen algunos de sus recuerdos más preciados de infancia, pero también algunas experiencias que se encuentran ligadas al narcotráfico.

Aquellos que crecieron en Medellín en los años 90 coinciden que en la ciudad se vivió una época de violencia y narcotráfico sobre todo a causa de Pablo Escobar y su lucha con otros carteles.



Ante esto, Karol G en una íntima entrevista para ‘GQ’ aseguró que vivió una época extraña en esos años y que su familia tuvo un acercamiento con Escobar, quien durante ese momento era visto como un ‘benefactor de la comunidad’.



La cantante relata que su madre trabajaba como mesera y que en el restaurante donde trabajaba una vez llegó Escobar quien le dio una generosa propina y que ayudó bastante a su familia a sobrevivir a la dura situación económica que tenían.



Una noche en la que Escobar cenó en el restaurante en el que ella trabajaba (la madre de Karol G), le dejó una propina que cambiaría la vida de la familia y la ayudaría a levantarse”, mencionó la revista durante la conversación con la cantante.



No obstante, Karol G pese al acto del narco aseguró que no está a favor de la romantización de la imagen de Escobar en Colombia y en otros países del mundo.



“Mi país tiene un estereotipo de que lo único que tenemos allá es narcotráfico y drogas. Y no, esa época ya pasó, todavía veo que las personas hablan de Pablo Escobar, porque la gente lo ve como un personaje y lo ve porque aparece en una serie, pero en mi país es algo que causó mucho daño”, mencionó.



Por su parte, aseguró que quiere cambiar esa imagen del país: “Quiero poner mi granito de arena y decir que formo parte de la ‘camadita’ de artistas que podemos hacer algo por mi país, es increíble”.



Cabe señalar que Karol G pese a la cercana entrevista con ‘GQ’ está actualmente inconforme con la misma por los retoques que le hicieron a la portada donde aparece con varios cambios en su cara y cuerpo.