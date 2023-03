Karol G: ¿el hijo de Anuel le regaló ramo de flores en su concierto?

Karol G se ha vuelto tendencia en redes sociales por su nuevo álbum ‘Mañana será Bonito’ lo cual la ha hecho en una de las cantantes más importantes de América Latina.



Ante este nuevo disco, la colombiana hizo una gira de conciertos en donde vendió la mayoría de las boletas.



Una de esas presentaciones fue en Puerto Rico en el estadio Hiram Bithorn en San Juan de Puerto Rico y allí sorprendió a sus fanáticos con sus nuevas canciones y varios invitados que la acompañaron.

No obstante, durante la presentación, la paisa vivió un momento tierno e inesperado cuando entre los asistentes vio que había un pequeño niño con un ramo de rosas.



Aunque no se ve la cara del menor, muchos internautas aseguran que se trata del hijo de Anuel AA, Pablo Anuel Gazmey ya que en el vídeo se ve la cara de asombro de Karol y donde dice: “Esas son para mí, ¡Me morí!”.



Luego, el pequeño también le regala un cuadro con su imagen. El clip se ha vuelto bastante viral en Tik Tok y en los comentarios mientras algunos señalan que si era el hijo de Anuel otros dicen que no.



“No es ni Pablito dejen de hablar”, “Ese no es el hijo de Anuel porque son tan mentiroso, ustedes creen que era Pablito, ella lo hubiese dicho”, “Qué lindo”, “Sí que es el niño, yo estuve en el concierto”, “Karol trasmite mucha buena vibra”, son algunos de los comentarios en esa red social.