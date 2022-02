Kany García cautiva con su nueva canción: 'Agüita e Coco'

La multipremiada cantante y compositora puertorriqueña Kany García cautiva de nuevo al público con la vibrante fusión de letra y música que la caracteriza en su nueva canción “Agüita e Coco”, un sencillo que formará parte del nuevo disco, que según avanza a EFE “mostrará otra cara de Kany”.

“Han sido dos años tan tristes y tan complicados que no era capaz de escribir canciones de nostalgia, ni de tristeza ni de melancolía; quería romper con ese lado más oscuro y al agarrar mi guitarra solo nacían canciones alegres. Toca mucha diversidad de temas, pero siempre desde una esquina de felicidad”, describe la artista a EFE sobre su nuevo proyecto que marcará un antes y un después respecto a “Mesa para dos” (2020).



“Este disco va a poner a la gente muy de buenas -agrega-, adquiere una música un poco más movida, cosa que es un gran reto para mí, ya que casi todo el mundo piensa que al ser puertorriqueña tendría que estar haciendo música urbana. Quiero aportar positivismo, aportar cosas de las que vale la pena hablar”, incide.



García (Toa Baja, Puerto Rico, 1982) es una de las voces más reconocidas de Latinoamérica. Tiene siete discos en el mercado, seis premios Grammy Latinos, fue la artista más nominada a estos premios en el 2020 y ha colaborado con artistas de la talla de Joaquín Sabina, Leiva, Carlos Vives, Camilo, Nach, Residente y Bad Bunny. La artista, que se encuentra unos días por España para hacer promoción de su nuevo sencillo, anuncia que su próximo álbum ya se encuentra al 80%, que solamente le resta “terminar un par de canciones” y meterse de lleno a finalizar la postproducción.



Su octavo trabajo de estudio está pensado para ser lanzado en el primer semestre de este año, “si todo va bien, en mayo estará en el mercado”. En cuanto a si contará con alguna colaboración, de momento solo puede avanzar que habrá una con una cantante dominicana y que se colará algún artista español, “hay muchas cosas que pasarán en relación España con este nuevo álbum”. Lo que sí es seguro es que los recién presentados temas “DPM” (De Pxta Madre) y “Agüita e Coco” formarán parte de él.

De este último, el más reciente, señala que “está muy contenta”, ya que está teniendo una “acogida superfuerte por parte del público” que no se esperaba, ya que el estilo “no es el habitual” en ella. A ritmo de bomba puertorriqueña, “Agüita e Coco” cuenta la historia de una persona que aún sin buscar una relación formal la terminó encontrando a través de los besos de una persona especial: “A ti te tomo como agüita ‘e coco, poquito a poco nos volvemos locos”, reza el estribillo.



La composición de la canción surge de una historia real que le pasó a una amiga suya que se quedó soltera y al mes encontró al amor de su vida, y eso que “no quería saber nada más de los hombres y quería estar sola”. La cantante ha vivido y está viviendo uno de los mejores momentos musicales, “algo con lo que sueñas cuando empiezas”, sin embargo, si echa la vista atrás y se encuentra con esa Kany de 18 que soñaba con ser una estrella de la música, le diría que “fuera con calma, disfrutara de cada momento y que no tuviera prisa”.

Ahora, tras haber completado una gira exitosa por Estados Unidos el pasado otoño, regresará el próximo 25 y 26 de marzo a El coliseo de Puerto Rico, uno de sus recintos favoritos y en el que ha acumulado numerosos triunfos a lo largo de su carrera. Tras esa visita a su país, regresará a Estados Unidos para reanudar la siguiente etapa de su gira, esta vez en la costa oeste del país, finalizará el disco y sacará un par de fechas de conciertos en España.





EFE