Elegancia total: hermosa Harley que se compró el actor Julián Román 

Felicitaciones a @JulianRoman por buen gusto para motos. Q él con su trabajo pueda darse un lujo, no impide q pida q haya oportunidades para todos.



Quienes luchamos por los demás, no por eso debemos vivir debajo de un puente para ser coherentes. Hay q crear riqueza, no pobreza pic.twitter.com/gDrRUVOG3t