Cali ultima detalles para los Juegos Panamericanos Junior 2021

El sector deportivo, económico, de turismo y laboral han crecido sustancialmente, a nivel nacional, con la escenificación de los I Juegos Panamericanos Junior en Cali, Valle del Cauca.



Más de 1.200 empleos generados en la adecuación de escenarios de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, la reactivación económica de la ciudad y el departamento, y, además, el hecho de poner a Colombia en el panorama deportivo internacional, son algunas de las situaciones positivas que hacen parte del legado de este evento deportivo.



Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, hizo un recorrido por las unidades deportivas que se adecúan con miras a este evento continental y señaló que, pese a la pandemia, invierno y otros hechos, se avanza en las obras de acuerdo con lo establecido.



“En el único escenario que nos tocó extender, un poco, el plazo es en el de las Piscinas Panamericanas. Es la remodelación más costosa, va a quedar como una piscina de talla internacional (…) Seguimos preparándonos para ese gran evento que va a volver a poner al Valle del Cauca en la escena mundial con la visita de 41 países”, expuso Roldán.



Además, la mandataria resaltó el impulso turístico que ha generado la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior: “Se esperan más de 6.000 visitantes. La ciudad y el departamento van a tener una reactivación económica, estamos muy contentos y aquí estaremos cada semana revisando los avances”, expresó la gobernadora.



No obstante, el crecimiento sectorial generado por el certamen orbital no es solo en Cali o Valle del Cauca, el desarrollo económico, turístico y deportivo encierra al país entero.



“Siempre hago referencia de que aquí, no es Cali, no es el Valle del Cauca. Colombia, es la que va a quedar en el escenario internacional, es nuestro país al que le asignan los Juegos. El Valle, y Cali, siempre han recibido estos grandes eventos y siempre han cumplido y dejado muy en alto el nombre del país”, aseguró.



Cabe recordar que el comité organizador de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 está compuesto por Panam Sports, el Comité Olímpico Colombiano, el Ministerio del Deporte, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali. En adición, dicho grupo cuenta con el apoyo de Indervalle y la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali.





Información del Comité Olímpico Colombiano