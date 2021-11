Juegos Panamericanos: delegación colombiana comenzó a llegar a Cali

Parte de los atletas que participarán en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 comenzaron a instalarse en la ciudad de Cali, allí buscarán consolidar el sueño panamericano en la primera versión de este importante evento multideportivo.

Entre las delegaciones que ya se encuentran en Cali, las selecciones de boxeo, gimnasia artística, natación clavados y balonmano femenino ya están listos para comenzar sus sesiones de entrenamiento y afinar detalles previos a la competencia.



La jefatura de misión, liderada por la segunda vicepresidenta del Comité Olímpico, Irma Lucia Ruíz, ya se encuentra trabajando y definiendo detalles, junto con el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, en las reuniones de Jefes de Misión para la coordinación de la participación nacional.



Este martes, 23 de noviembre, Colombia debutará en los I Juegos Panamericanos Cali - Valle 2021, cuando enfrente a Chile, por el campeonato de balonmano femenino en el Coliseo Iván Vassilev Todorov. La jornada la completarán Argentina vs. México; Brasil vs. Cuba y Paraguay vs. República Dominicana.





Información del Comité Olímpico Colombiano.