Juegos de Tokio se enfrentan al Covid: la organización adopta medidas

El Comité Olímpico Internacional (COI) se mostró optimista sobre Tokio 2020 y estimó que el 80 % de los deportistas y miembros de comités que se alojarán en la Villa Olímpica llegarán vacunados a Japón, además de ofrecer ayuda para cubrir las necesidades de personal sanitario.

"En este momento el 75 % de los residentes de la Villa Olímpica están vacunados o se han asegurado la vacuna", dijo este miércoles el presidente del COI, Thomas Bach, en la apertura de la Comisión de Coordinación con los organizadores, donde aseguró que tienen "buenas razones para creer que la cifrá alcanzará el 80 % para los Juegos".



A 65 días de la inauguración de unos Juegos que no atraviesan su mejor momento de popularidad entre los japoneses por temor a que empeoren la propagación de la covid-19, Bach envió un mensaje de tranquilidad y dio cuenta de los eventos deportivos celebrados hasta ahora "sin que ninguno haya sido propagador del virus".



El presidente del COI afirmó que "los atletas están listos para realizar sacrificios", como someterse a cuarentenas, test diarios o limitar sus movimientos y contactos, y dijo que los Juegos cuentan "con una herramienta adicional" que no estuvo disponible en eventos recientes, la vacunación.



El organismo deportivo anunció hace una semanas un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para proveer vacunas a los atletas participantes de Tokio 2020 que así lo desearan y señaló que en este sentido están viendo "un buen progreso", pese a que la vacuna no es obligatoria. "La Villa Olímpica es un lugar seguro y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se organizarán de una forma segura", reiteró Bach.

Para ello, el organismo deportivo internacional también se ofreció a facilitar personal médico que acompañe a los comités nacionales para ayudar en la asistencia e implementación de medidas anticovid en la Villa y en las sedes de las distintas competiciones. Asegurar el personal e instrumental médico necesario para cubrir las posibles necesidades de los participantes durante los Juegos es uno de los grandes retos pendientes de Tokio 2020, ante los llamamientos para su cancelación por parte de la comunidad sanitaria japonesa, asfixiada por la cuarta ola de covid en el país.



La presidenta del comité organizador de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, agradeció y aceptó el ofrecimiento, y señaló que seguirán analizando cómo llevarlo a cabo. Hashimoto reveló que uno de los entrenadores que llegó en abril a Japón para participar en los eventos de prueba de los Juegos dio positivo en covid-19 en el aeropuerto y fue trasladado a instalaciones designadas por el gobierno sin mayores contratiempos, un caso que citó como buen ejemplo de los protocolos anticovid implementados.



"Los Juegos de Tokio se enfrentan a una situación sin precedentes, que es la pandemia de covid", señaló la japonesa, que espera que las adversidades y medidas adoptadas para la ocasión sirvan de "legado para las generaciones futuras" ante nuevos retos.





EFE