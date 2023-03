Juegos Olímpicos: ya hay fecha para definir situación de atletas rusos

Del próximo 28 al 30 de marzo en Lausana, Suiza, el Comité Olímpico Internacional finalmente decidirá lo que pasará con la participación de los deportistas rusos y bielorrusos de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.



El COI confirmó este miércoles que se discutirán las conclusiones y revisará los comentarios de una serie de consultas hechas a algunos miembros del ente deportivo al igual que a miembros de comités nacionales, federaciones y representantes de los deportistas.



El pasado mes de enero, el COI había readmitido a los deportistas rusos y bielorrusos en competiciones internaciones bajo bandera neutral y que no haya apoyado activamente la guerra de Ucrania.

No obstante, la postura del COI generó mucha crítica en el gobierno ucraniano y también del presidente de ese país, Volodimir Zelenski quien dijo que “los principios olímpicos y la guerra son opuestos fundamentales” por lo que mencionó que habría la posibilidad de boicotear los Juegos si se permite la participación de rusos y bielorrusos.



Esta postura fue respaldada por varios países y también en su momento, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, declaró estar más inclinada a la postura ucraniana de no admitir rusos, pero al final el tema no volvió a retomar.



No obstante, la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) han respaldado la recomendación del COI para la readmisión de estos. De hecho, en el Mundial femenino de Boxeo que se disputa en Nueva Delhi, India, Rusia llevó 35 púgiles.



Cabe señalar que además de la decisión sobre admitir o no a los rusos y bielorrusos en las gestas olímpicas, el COI también revisará a finales de marzo la revisión de la información de los comités organizadores de los Olímpicos 2024, así como de sus comisiones y las actividades del Movimiento Olímpico.