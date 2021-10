¡En el Golfo de Morrosquillo! Se vienen los Juegos de Mar y Playa

En Colombia ya se sienten los IV Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa; Coveñas, Tolú, San Antero y San Bernardo del Viento están listos para recibir a los 1.081 atletas que buscarán hacer historia en el deporte colombiano.

Para algunos atletas, este evento multideportivo representa el debut, el comienzo de muchos sueños. Ese es el caso de Juan Ossa, integrante del equipo de fútbol playa de Antioquia.



Conoció la modalidad mientras estudiaba para ser profesional en deporte y aunque siempre practicó fútbol 11, vio en esta la oportunidad de obtener el reconocimiento que siempre ha deseado como deportista, pues a sus 26 años, ya ha sido parte de la selección Colombia y ha competido, incluso, internacionalmente, al disputar la Copa Libertadores en 2018 y llegar a los cuartos de final.



“Conocí el fútbol playa de pequeño, veía torneos por televisión, me gustaba por las acrobacias, las chilenas. Cuando estaba en la universidad en 2014, un amigo me invitó a ser parte de su equipo para competir en un festival que se iba a realizar con la Liga antioqueña. Gracias a eso, a partir del 2015 decidí alternar el fútbol 11 con esta modalidad”, cuenta Ossa.



Capacidades técnicas elevadas, mayor resistencia, velocidad y adaptabilidad a los diferentes terrenos son las características que Juan considera vitales al practicar el fútbol playa, las mismas que la selección Antioquia refuerza en cada entrenamiento en busca del podio de los Juegos de Mar y Playa.



Y mientras Juan se estrena en el certamen, Vanessa Muñoz se alista para su cuarta participación en el evento multideportivo, el cual disputó desde su primera edición, en San Andrés 2013, donde conquistó el podio de la natación en aguas abiertas.



“Ese debut fue increíble, competir en el archipiélago, que es un lugar simplemente hermoso, me cautivó. Fue una gran experiencia”, expresa la deportista, quien ahora va por su cuarta consagración en línea.



Nació en Cali y ha competido por el Valle del Cauca en las tres ediciones de los Juegos. Conoció primero la natación en piscina y gracias a una invitación de sus compañeros incursionó en 2009 en las aguas abiertas. “Me sugirieron hacer 20 kilómetros; fue difícil, el manejo de las aletas y el oleaje es complejo, aun así, continué practicando y gracias a ello he sido medallista en la modalidad”, apunta.



A sus 26 años ha sido múltiple medallista no solo en Mar y Playa, también en los Juegos Deportivos Nacionales de 2015 y 2019. En esta última, obtuvo tres oros y una plata en pruebas individuales y una plata en relevos 4x2000 metros.



Ahora, la ingeniera y especialista en seguridad informática, se prepara para para seguir dejando su marca en San Antero, esta vez, con una nueva motivación: su hija de ocho meses.



Los Juegos también cuentan con deportes de motor y una de sus más grandes representantes estará presente para demostrar sus habilidades. Andrea Domínguez, una de las pocas mujeres que practican motonáutica no solo en el país, sino a nivel internacional, dirá de nuevo presente.



La joven piloto ya conoce la sensación de conquistar el podio en Mar y Playa, pues en las dos primeras ediciones de 2013 y 2015 logró el oro y en 2017, la plata. Con su presentación busca seguir motivando a los jóvenes a ser parte de la disciplina. “A todos los que inician en la motonáutica los invito a perseverar, a seguir en la lucha día a día, ya que todo el esfuerzo se verá reflejado en sus competencias”, afirma.



Domínguez, quien se prepara para el campeonato europeo, coincide con Ossa y Muñoz en la importancia que tiene la realización de los Juegos de Mar y Playa en el país, pues valora el certamen como el escenario para hacer más visibles sus disciplinas y de esta manera, promover su práctica masiva en toda la geografía nacional.



Solo restan dos días para el inicio de las competencias y desde ya el país se prepara para disfrutar de sus grandes representantes, quienes a su vez, dejarán todo en la arena y el agua para representar a sus departamentos. Sin lugar a duda, un gran espectáculo rodeado de belleza natural, propia del Golfo de Morrosquillo.



Con información de los IV Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa.