Colombia manda en el ciclomontañismo de los Bolivarianos

El chileno Sebastián Miranda y la colombiana María José Salamanca se colgaron este jueves las medallas de oro del ciclomontañismo de los XIX Juegos Bolivarianos al imponerse en el Cerro Santo Eccehomo, de Valledupar, donde el calor fue el otro rival a vencer por los deportistas en sus pruebas.

Miranda, en la masculina, dio el golpe en el momento indicado tras mantenerse muy cerca de los ciclistas colombianos Nelson Duván Peña y Fabio Castañeda, que fueron plata y bronce, respectivamente, después de estar intercambiando durante la competencia el primer lugar en una pista muy exigente y "de las mejores del país". El deportista chileno, de 29 años, supo aprovechar las dificultades de sus contrincantes para en los últimos metros tomar la delantera y cruzar victorioso con un tiempo de 1 hora, 23 minutos y 7 segundos.



"Desde el principio me sentí bien. Traté de controlar y de no volverme loco. Fabio tuvo un problema mecánico en algún momento y había que aprovechar porque él era el favorito. Esta medalla es mi mayor logro deportivo hasta el momento. Son 15 años compitiendo y este oro es lo máximo", declaró a Efe Miranda, quien valoró que "el recorrido fuera cien por ciento a sombra" para bajar un poco la temperatura. Peña llegó a 20 segundos del campeón y Castañeda lo hizo a 30 segundos, pues explicó que "lastimosamente reventé cadena lejos de la zona de asistencia" y, al final, no le alcanzó para defender el título bolivariano que obtuvo en Santa Marta 2017.



En la prueba masculina, que contó con la participación de diez competidores de ocho países, los deportistas cumplieron con cinco vueltas a un circuito de 4,7 kilómetros para completar el recorrido de 23,5 kilómetros dispuesto por los organizadores.

María José Salamanca sumó un nuevo oro para la delegación colombiana. 🇨🇴 🥇



La ciclista colombiana fue la mejor en la prueba de MTB femenino. 👏🏼#ColombiaSeráLeyenda pic.twitter.com/JS6Kir4YJe — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) June 30, 2022

Entretanto, en la competencia femenina, Salamanca debutó por lo alto en el ciclo olímpico al cruzar primera la meta con un tiempo de 1 hora, 23 minutos y 10 segundos para coronarse campeona bolivariana en la competencia del cross country con apenas 19 años.



"Es un sueño hecho realidad. Yo sabía que podía, pero no lo esperaba tan rápido. La prueba estuvo durísima. Hubo un momento en que subió mucho la temperatura y me llegó una ola de calor. Sentí un bajonazo. Lo único que hacía era echarme agua e hidratarme. Las cosas se me dieron", expresó a Efe la colombiana.

Tras cumplir con un recorrido de 18,8 kilómetros en el circuito del Cerro Santo Eccehomo, la medalla de plata fue para la venezolana Yngrid Mayeli Porras, de 35 años, con su arribo a 56 segundos, mientras que la ecuatoriana Michela Molina, bronce en la prueba, cruzó con una diferencia de dos minutos y seis segundos por el pinchazo que sufrió cuando lideraba con ventaja la competencia. Al final, la favorita resolvió esa dificultad y logró recuperarse para asegurar el tercer lugar en el podio de la prueba de cross country, en la que tomaron partida nueve corredoras de siete países.





EFE