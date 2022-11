¿Se le cumplirá?: Juanes y su pronóstico para el Mundial de Qatar

En marco del lanzamiento de su nueva canción, el cantante colombiano Juanes dejó su pronóstico de cara al Mundial de Qatar 2022 el cual comenzará el próximo 20 de noviembre.



Lo hizo en diálogo con el diario 'AS' y en donde también lamentó que la Selección Colombia no esté en la Copa del Mundo.



“No me lo puedo creer, todavía siento que estoy en una pesadilla. Es muy triste que no está Colombia. Es un golpe muy duro para nosotros no disfrutar del Mundial con nuestra selección. Pero hay que estar tranquilos... Igualmente veré algunos partidos, pero va a ser duro”, comentó sobre la ausencia de Colombia en Qatar.

Por su parte, habló sobre quién que gane el Mundial: “Podría estar entre Argentina, Brasil, España y alguna sorpresa por ahí”.



Sin embargo, mostró su apoyo sobre todo a Argentina: “Me gustaría que Messi ganara el mundial. En Argentina son todos los chicos muy jóvenes y muy nuevos, y están todos apoyando a Messi, y eso les puede funcionar. Tampoco es que sepa de fútbol para decirte”.



Además, aseguró que espera un gran Mundial y que no se considera hincha de ningún equipo.



“Yo no soy de un equipo en particular, pero sí puedo ver cómo juegan los brasileños son demasiado buenos, los argentinos... colombianos... Lo que me encanta de estos mundiales es el nivel tan impresionante, la calidad de jugadores, y eso lo hace ser un arte indiscutible. Disfruto mucho con el fútbol”.



Finalmente, habló de su nueva canción llamada ‘Amores Prohibidos’: “Es una canción que tiene una historia larga y con varias versiones. La empecé primero con una melodía, como hago con todas mis canciones, y con alguna idea de acorde, con un aire como de cumbia, de folklore americano, y después terminó siendo una canción mucho más moderna en la producción”.