Juanes: la victoria de Petro, 'un cambio inevitable y necesario'

Juanes se mostró "muy optimista" con la victoria de Gustavo Petro, el primer presidente electo de izquierdas de Colombia, que consideró "un cambio inevitable y necesario para el futuro del país".

Preguntado en ese sentido por medidas como la elección de la primera vicepresidente negra de su historia, Francia Márquez, el artista nacido como Juan Esteban Aristizábal (Medellín, 1972) no dudó en señalar a Efe que este es "un mensaje muy contundente". "Colombia necesita conocerse a sí misma, quiénes somos realmente, y esa inclusión es fundamental para que muchas heridas y dolor pasen definitivamente. Han sido muchos años de muchas injusticias sociales y por eso es importante lo que está sucediendo ahora", afirmó.



Juanes realizó estas declaraciones en una entrevista a su paso por España, donde esta semana iniciará una gira por Europa para presentar su más reciente disco, "Origen" (2021), en el que conviven los dos mundos musicales que según él lo definieron como artista. "Yo me crié en una familia muy metida en la música popular, de corte folclórico, pero a los 13 años escuché por primera vez el disco 'Born in the USA' de Bruce Springsteen y, sin entender una palabra, me volví loco", rememoró este seguidor de otros grupos de rock como Led Zeppelin, Pink Floyd o Metallica.



En esta gira el público podrá escuchar cómo sus grandes éxitos se engarzan con aquellos temas que lo ayudaron a contruirse como músico, con piezas tan diversas como "Volver" de Carlos Gardel y "Could you be loved" de Bob Marley & The Wailers. Galardonado con el Grammy al mejor álbum de rock latino o alternativo de 2021, no ocultó el orgullo que representó esa distinción para este trabajo "tan cuidado". "Premios así significan mucho porque cada vez es más difícil llegar ahí, más con un disco como este que trabajamos con tanto detalle, con tantos músicos, todo en vivo...", indicó.



Sí suena en esta gira, aunque no estaba en el repertorio de aquel álbum, su versión de "Enter Sandman" de Metallica que incluyó previamente la famosa banda californiana en el relanzamiento que grabaron con artistas de todo el mundo de las canciones de su famoso "Black Album" (1991) al cumplirse 30 años de su publicación. "Pero de no haber sido así, la habría puesto sin problema en este disco porque es parte de mi vida igualmente", afirmó.



En su ánimo de búsqueda, hasta probó con el género del urbano latino en su anterior álbum de temas inéditos, "Más futuro que pasado" (2019), una experiencia de la que dice "no arrepentirse" pero que probablemente no repetirá. "Aquel disco representó el límite de hasta donde podía experimentar. Es una música que me gusta mucho. Tengo hijos adolescentes que escuchan este género todo el día y he conocido a muchos de sus artistas, pero mi lugar está definitivamente en otro lugar que tiene más que ver con el funk, con el rock, con el blues o con la cumbia y el vallenato, con lo orgánico", argumentó.

La prueba es su próximo álbum, 13 canciones que concluyó hace apenas un mes y que, según contó, es fruto de las horas de estudio invertidas durante la pandemia en busca de "una música nueva y fresca, como una evolución" a partir de su sello. "Es un álbum muy orgánico. Tiene mucho de rock, algo de pop y de música latina; por ejemplo desde el Caribe algo de vallenato y de salsa en la percusión", anticipa sobre un trabajo que verá la luz "este año o quizás el que viene", pero del que "cien por cien seguro" se escuchará "al menos un tema" tras el verano.





