Juanes, único colombiano ganador en los Grammy: emotiva celebración

La gala de los Grammy dejó a Juanes como el único artista colombiano en ganar el preciado galardón de la Academia. El paisa logró la distinción gracias a su álbum ‘Origen’, aunque no estuvo presente en la ceremonia para recibirlo.

‘Origen’, el disco de versiones grabado por Juanes, se llevó el premio al mejor álbum latino de rock o de música alternativa, por el que también estaban nominados "Deja", de Bomba Estéreo; "Mira lo que me hiciste hacer", de Diamante Eléctrico; "Calambre", de Nathy Peluso; "El madrileño", de C. Tangana, y "Sonidos de karmática resonancia" de Zoé.



Aunque no estuvo presente para recibir el galardón, el antioqueño de 49 años subió un emotivo video en redes sociales celebrando y agradeciendo.



Vale aclarar que Juanes no pudo asistir al evento en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas debido a que se encontraba en una presentación en Portugal la noche anterior. Al bajarse del avión en Miami conoció la noticia y enloqueció en pleno aeropuerto.



Véalo acá: