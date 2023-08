Juan Pablo Montoya eligió su top 3 de mejores deportistas de Colombia

En todos estos años, varios deportistas colombianos han puesto en el top al país y han conseguido triunfos en los eventos más importantes a nivel internacional y mundial.



Uno de ellos es Juan Pablo Montoya, el piloto más exitoso en la historia de Colombia y que hacía madrugar a todo un país cuando estaba en la Fórmula 1 donde supo ganar siete carreras.



Recientemente, el colombiano dio una entrevista para la Revista Semana y allí provocó una división de opiniones por su elección de los mejores deportistas en la historia de Colombia.

Montoya eligió a los tres mejores deportistas del país a Egan Bernal, Mariana Pajón y él mismo.



Por lo que he hecho, me meto. Muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial. El top 3 no me importa, pero Egan Bernal tiene que estar ahí por ganar el Tour de Francia y el Giro. Yo me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica", mencionó el bogotano.



Esta elección ha dejado que los colombianos apoyen y critiquen al colombiano ya que algunas personas en redes señalaron que hacen faltan nombres como los de Nairo Quintana, Catherine Ibarguen, Edgar Rentería o algún futbolista destacado en la historia del país.