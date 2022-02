'Di todo hasta el último punto': la tristeza de Del Potro por su adiós

Juan Martín del Potro reapareció este martes, tras poco más de dos años y medio de baja por lesión, en el que posiblemente haya sido el último partido de su carrera y tras el que manifestó con emoción ante el público: "Lo di todo".

"Es un momento que no quería que llegue nunca porque no era lo que yo quería. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido, pero creo que hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder remontarla y cumplir otro milagro, como hice con la muñeca, pero a veces trataba de explicarle a mi entorno que yo también puedo perder y que a veces no tengo la fuerza que todos creen para salir adelante", dijo.



"Mi último partido posiblemente fue en la cancha y no dando una conferencia de prensa. Lo pude hacer ante todos ustedes", indicó. El exnúmero 3 del mundo, campeón de la Copa Davis en 2016, del Abierto de los Estados Unidos de 2009 y doble medallista olímpico (plata en Río de Janeiro 2016 y bronce en Londres 2012) cayó ante Federico Delbonis por 6-1 y 6-3 en la primera ronda del Abierto de Argentina.



"Creo que esta vez siento un poco eso, lo di todo. Tal vez hoy es de esos días que no querían que lleguen nunca, pero son esos días que voy a recordar para toda mi vida. Todavía no encontré un lugar en mi vida en el que sea más feliz que adentro de una cancha. Por eso quería jugar", añadió. El tenista de Tandil dijo que cumplió "todos sus sueños con el tenis" y que se ganó algo más importante que "un torneo o una copa", el "amor de toda la gente".

"Me quedó esa espinita del número 1, que estuve cerca. Haber logrado todo lo que logré significa mucho para mí. Muchos tienen otras cosas pero no tienen lo que tengo yo que es el cariño de la gente", indicó. Cuando le preguntaron por su presencia en el Abierto de Río de Janeiro, no respondió y se largó a llorar. "Tenia previsto ir, pero creo que.... (se larga a llorar). Como dije, di todo hasta el último punto. Hoy deseo dormir sin dolor en la pierna después de dos años y es lo que voy a tratar de lograr a partir de mañana. Es muy difícil hacer este deporte con las molestias que tengo. Hoy siento que tengo toda la vida por delante y quiero vivir en paz", puntualizó.







EFE