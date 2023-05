Juan Diego Alvira se sinceró: ¿Qué pasó tras su salida de Caracol TV?

Tras su salida de Caracol, Juan Diego Alvira confesó que aún se encuentra en la búsqueda de una oportunidad laboral pese a que recientemente creó su propio canal de YouTube donde presenta una nueva forma de informar.



Alvira, tras su salida de Caracol, incursionó en un medio escrito y poco tiempo después salió del mismo para salir de vacaciones, dedicar algunos momentos a su familia y crear su canal.



Pues bien, Alvira apareció recientemente en el programa ‘Buen día Colombia’ y allí el comunicador aseguró que casi llega al canal RCN y que por poco participa en el reality ‘Master Chef Celebrity’.

No obstante, aseguró que se aventuró a los medios digitales: “tocó lanzarnos al agua, no de webcam, pero a producir contenido en mis redes sociales, en Facebook, en mi canal de YouTube, en Instagram, estoy explorando la faceta de ‘tiktokero’”.



Por su parte, aseguró que estando en Caracol soñaba con ser independiente y crear su propia cadena de noticias y que se sentía como si estuviera arrendado o alquilado”.



Por ahora, Alvira le apostó a los medios digitales, pero espera en algún momento volver a algún medio tradicional ya que le ha costado llegar a nuevas audiencias, pero que no es un imposible hacerlo.