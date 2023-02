Juan Diego Alvira dejó Semana: ¿Cuáles fueron los motivos?

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más reconocidos del país debido al carisma, espontaneidad y cercanía, hasta el punto de que se ganó el cariño de varios televidentes.



El comunicador tras su éxito en Caracol Televisión abandonó ese medio y puso rumbo a la revista Semana donde su contratación fue anunciada con bombos y platillos en septiembre del año pasado.



Sin embargo, el matrimonio entre Alvira y Semana no duró mucho y este viernes a través de sus redes sociales confirmó que abandona el medio colombiano indicando también que fue una de las experiencias más intensas e interesantes y que logró aprender del mundo digital.

Mencionado esto, Alvira indicó que es el tiempo de cerrar el ciclo en Semana y que espera alcanzar otros sueños en su carrera.



“Quiero contarles que hoy termina mi experiencia en Semana. Una vivencia maravillosa e intensa. Que me permitió enfrentarme a retos nuevos, a conocer a fondo el mundo digital y a hacer periodismo desde otro escenario fascinante y enriquecedor”, mencionó.



Por su parte ‘El Tiempo’ habló con Alvira y allí confesó cuáles fueron sus motivos para salir de Semana.



“Mi renuncia es por una razón estrictamente personal. He aprendido saber que los ciclos se cumplen. Hoy termina mi experiencia en Semana. Una casa periodística que me supo acoger. Pero creo que uno debe perseguir sus sueños”.



Por el momento, el periodista no aclaró su futuro profesional y dijo que “Por ahora disfrutar al cien por ciento de mi familia. Pero sé que pronto nos volveremos a ver”.