Bloqueó a su jefe cuando no está en horario laboral y se hizo viral

Tik Tok se ha convertido en una mina de oro de historias sorprendentes y hechos insólitos con los que la gente se siente identificado por una u otra razón.



Pues bien, ese es el caso de una trabajadora en Canadá llamada Vanessa que contó que bloquea a su jefe cada que vez que termina su turno, puesto que asegura que el hombre le escribe para hablar sobre tareas pendientes cuando ya ha cumplido su horario de trabajo.



“Bloqueé a mi jefe para que no me llame cuando no estoy trabajando. Me quedé en casa porque estoy enferma y por alguna razón creyó que podía escribirme sobre el trabajo”, mencionó la joven en su Tik Tok.

De hecho, la empleada comentó que ya está cansada de su jefe y que a él no le bastaba con escribirle o llamarla, sino que la molestaba para temas de trabajo en el número personal.



“Pago 45 dólares al mes para tener una línea de trabajo aparte. Mi jefe sabe que no puede llamar al número personal, pero a veces lo hace y por eso lo bloque”, afirmó.



Tras publicar la historia, la mujer se llevó la sorpresa de que su historia se hizo viral ya que varias personas se sintieron identificadas con la situación.