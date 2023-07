Vingegaard explicó cómo encarará la última semana del Tour de Francia

Jonas Vingegaard sigue siendo el líder del Tour de Francia, pero lo hace por un margen diminuto de 10 segundos sobre Tadej Pogacar. No obstante, el danés espera defender su liderato y quedarse con su segundo título en esta competencia.



"Sé lo que puedo hacer y estoy en gran forma. Creo en mí mismo y también tengo confianza en nuestro plan. Solo tenemos que seguirlo", señaló el ciclista durante la jornada del descanso.



Por su parte, Vingegaard aseguró que la contrarreloj de este martes será una etapa crucial para el desarrollo de la última semana del Tour, pero aseguró que el recorrido se adapta a sus condiciones.

"Creo que es un recorrido que se adapta a mí. Me gusta cuando hay cambios de ritmo y ese será el caso este martes. Antes del Tour de Francia, pensé que una contrarreloj más tarde en el Tour sería mejor para mí, mientras que si fuera antes beneficiaría a Pogacar. Pero dados los últimos tramos, estamos tan cerca que ya no estoy seguro. No me extrañaría que mañana también estemos muy cerca”, mencionó.



De igual manera, explicó porque en esta edición del Tour los ciclistas han roto los récords del pasado sin problemas: “Es cierto que vamos muy rápido. Incluso vamos más rápido que los corredores del pasado, pero nuestro rendimiento es mejor porque todo a su alrededor ha mejorado”.



Y concluyó: “El equipo, la nutrición y el entrenamiento son mejores que antes. Pero es bueno que las personas sigan siendo críticas , porque de lo contrario pronto volverá a ser más común".