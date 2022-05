¿Por qué se suspende el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard?

La actriz Amber Heard sigue siendo motivo de debate en las redes sociales luego del sonado divorcio con el también actor Johnny Depp. El famoso juicio ha tenido que ser suspendido.



Es la primera vez que los dos famosos se enfrentan entre sí ante la Justicia: en el juicio celebrado en 2020 en Londres, y que Depp perdió, la actriz acudió en calidad de testigo, ya que la acusación era contra el diario británico The Sun por un artículo que calificaba al actor de "agresor de mujeres".



Si en primer lugar fueron los abogados de Depp quienes retrataron a Heard como la persona que mantenía una posición de abuso en la relación, ahora es la defensa de la actriz quien trata de contrarrestar esta imagen con la versión de sus testigos y expertos.



Depp exige una compensación de 50 millones de dólares debido a la publicación de un artículo en el diario The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en la que ella aseguraba haber sufrido "abuso doméstico".



Luego del segundo día en el cual Heard debía continuar con su testimonio, se anunció una suspensión del juicio, aunque no tiene nada que ver con las partes. La pausa se debe a la jueza del caso, Penney Azcarate, quien solicitó un aplazo alegando motivos personales, aunque no se específico exactamente de qué se trataba.

El juicio está completamente parado desde el pasado viernes 6 de mayo. Las partes deberán regresar a la corte el próximo lunes 16 de mayo a las nueve de la mañana y allí la jueza Azcarate dará a conocer las pautas de continuación de la demanda para continuar normalmente. Está previsto que el día 27 de mayo regresen para exponer el alegato final y después de esa fecha se espera el veredicto final, el cual determinará uno de los casos más resonantes de Hollywood en los últimos años.