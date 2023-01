John Poulos no aceptó cargos por asesinato de Valentina Trespalacios

Durante la jornada del viernes, se realizó la audiencia de imputación de cargos contra el estadounidense John Poulos señalado de ser el responsable del feminicidio de la joven DJ Valentina Trespalacios el pasado domingo en Bogotá.



“El día de ayer la traductora mostró ciertas flaquezas en el término técnico y esto se vuelve irregular e inconforme, en un proceso que es bastante técnico puede darse para futuras solicitudes de nulidad”, comentó el abogado de los familiares de Valentina, Miguel Ángel del Río.



Por su parte, el fiscal encargado, Daniel Gómez, mencionó que el ciudadano norteamericano presentó varios comportamientos celotípicos, los cuales habrían sido una de las razones por las que el hombre habría matado a la DJ.

Ante esto, el fiscal procedió a mencionar la forma en la que Poulos habría matado a la mujer según las más recientes investigaciones.



“En el periodo de tiempo de la madrugada del domingo 22 de enero, estando al interior del apartamento 802 ubicados en el norte de Bogotá, usted procedió a agredirla con sus propios puños, luego realizó presión con sus manos hasta causarle la muerte”.



Por su parte, el abogado del estadounidense solicitó al fiscal los momentos exactos en los que habría sucedido el asesinato. Sin embargo, la petición fue negada ya que los señalamientos al fiscal no tenían lugar en la audiencia por controversia probatoria: “De acuerdo con los hechos jurídicamente relevantes se hizo el ejercicio típico para considerar que se estaba en un feminicidio y no en un homicidio”.



Tras toda esta discusión, Poulos no aceptó los cargos y por ende el principal sospechoso del asesinato será investigado por el delito de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. De igual manera, la próxima audiencia será este martes 31 de enero.