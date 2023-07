Joe Manganiello desveló las razones de su divorcio de Sofía Vergara

En los últimos días, Sofía Vergara y Joe Manganiello tomaron la decisión de separarse luego de siete años de matrimonio.



“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, comentó la pareja en un comunicado conjunto que fue revelado por la página ‘Page Six’.



Pues bien, tras anunciar esto, en las últimas horas, Joe Manganiello solicitó oficialmente el divorcio de Sofía Vergara según informó TMZ.

El medio señala que el actor citó diferencias irreconciliables como la razón de la separación. Los documentos judiciales, confirmaron que ambos tenían un acuerdo prenupcial y cada uno mantendrá sus propios bienes acumulados durante la unión.



La fecha de separación, según imágenes divulgadas por el medio, figura como el 2 de julio. La principal razón por las que Joe quería el divorcio es su conflicto por tener hijos, ya que él los quería y ella no.



Por otro lado, una fuente cercana a la pareja dijo que la decisión de Manganiello de mantenerse sobrio había afectado su matrimonio: Por supuesto, el hecho de que Sofía no esté sobria tuvo un impacto en su matrimonio”, mencionó.



“Se le advirtió sobre esto cuando comenzó a salir con ella y nuevamente antes de casarse con ella”, agregó. La fuente también agregó que Manganiello no iba a cambiar a Vergara por ello, pero tampoco pensó en sus implicaciones que sus hábitos de bebida tendrían en su relación con la colombiana.



Por otro lado, otra fuente asegura que Vergara ‘no podría haber apoyado más’ la sobriedad del actor a lo largo de los años. Manganiello ha estado sobrio desde inicio del año 2000 y ya hablado en varias ocasiones sobre sus problemas por abusar del alcohol.