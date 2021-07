Biden, Balvin y Ricky Martin se pronuncian por la situación en Cuba

Desde el presidente estadounidense, Joe Biden, hasta artistas como el español Alejandro Sanz, el colombiano J Balvin y la mexicana Julieta Venegas, han aplaudido el "despertar" de miles de cubanos que tomaron las calles este domingo para protestar contra el Gobierno de la isla al grito de "¡libertad!".

"El pueblo cubano está ejerciendo con valentía derechos fundamentales y universales", indicó Biden en un comunicado divulgado por la Casa Blanca. Tras la jornada inédita del domingo, que se saldó con decenas de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, conminara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes y a defender la Revolución, Biden llamó "al régimen" de la isla "a escuchar a su pueblo y servir a sus necesidades en este momento clave en lugar de enriquecerse a sí mismos" tras "décadas de la represión y el sufrimiento económico".



Biden además le pidió al Gobierno cubano evitar la "violencia" en su "intento de silenciar" las protestas, mientras que su secretario de Estado, Antony Blinken, remarcó que es un "grave error" acusar a EE.UU. de estar detrás de las protestas que vive Cuba, como lo hizo horas antes Díaz-Canel, al señalar que son "reflejo" de un pueblo "profundamente cansado" y de "la mala gestión y represión" de las autoridades cubanas.

EXILIO, EN PIE DE LUCHA

El exilio político cubano en Miami pidió a su vez a Biden que actúe de "manera decisiva" para proteger al pueblo cubano de la represión y apoyar sus ansias de cambio y no repetir el "error" del presidente John F. Kennedy de dejarlos desamparados. Un mensaje similar al dado por el expresidente Donald Trump (2017-2021), quien aseguró que Biden "debe hacer frente al régimen comunista" de Cuba.



Frente a lo ocurrido, la ONU dijo que sigue el desarrollo de las protestas. "Estamos simplemente vigilando lo que ocurre y (...) queremos asegurarnos de que los derechos básicos de la gente, especialmente la libertad de expresión y la libertad de asamblea pacífica, sean respetados", señaló el portavoz Farhan Haq. Más contundente se mostró el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien pidió que cese "la represión y la persecución" en Cuba, y exigió a la "dictadura cubana" la liberación inmediata de los detenidos tras las protestas del domingo.

NO AL USO DE LA FUERZA

Desde Brasil, el presidente Jair Bolsonaro lamentó el día "muy triste" que vivieron los ciudadanos que salieron a pedir libertad y recibieron "balas de goma, golpes y prisión", en la que se constituye en la mayor protesta en la isla desde la década de 1990. A su turno, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió que las protestas se resuelvan mediante el "diálogo" y rechazó la violencia así como el "intervencionismo" de países extranjeros y de medios de comunicación.



El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró que el pueblo cubano demuestra "un coraje digno de admirar" y describió a Cuba como "una dictadura que no respeta los derechos humanos". "Creo que la comunidad internacional debe ayudar y manifestarse sin entrometerse en los asuntos del país", agregó. Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, afirmó en Twitter que "hay que acabar con el régimen dictatorial para que los cubanos conozcan la democracia de un Gobierno del pueblo. Estamos con ustedes".

UE, DEL LADO DE "MANIFESTACIONES PACÍFICAS"

"Quiero pedir al Gobierno que permita estas manifestaciones pacíficas y escuche las manifestaciones de descontento de los manifestantes", dijo el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, tras un Consejo de ministros de Exteriores de la UE. A su vez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el arresto y los ataques a periodistas independientes en Cuba y denunció la interrupción del servicio de internet mientras las manifestaciones se transmitían por las redes sociales.



En un comunicado, la organización regional denunció además el llamado al uso de la fuerza "con la clara intención de cercenar las libertades de asociación, de prensa y expresión". Por el contrario, Rusia llamó a Cuba a tomar las "medidas necesarias" en el marco de la Constitución y las leyes para calmar los ánimos. "Estamos convencidos que las autoridades cubanas toman todas las medidas necesarias para restablecer el orden público en interés de los ciudadanos del país, en el marco de la Constitución y la legislación vigente", declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova.



Nicaragua, otro de los aliados de Cuba, también se situó del lado del Gobierno de la isla. "Viendo las imágenes de un formato conocido de desestabilización imperialista que los pueblos libres, que sabemos defender nuestra soberanía y derechos, hemos vivido, enfrentado y vencido, podemos afirmar categóricamente, con la fuerza invicta de nuestras almas y culturas, que ni pudieron, ¡ni podrán!", dijo el presidente Daniel Ortega en una carta dirigida a Díaz-Canel.

PREOCUPACIÓN DE ARTISTAS

El mundo del arte se apoderó de las redes sociales para alzar su voz y respaldar los reclamos de los cubanos. Tal es el caso del cantante madrileño Alejandro Sanz, quien en Twitter publicó un sencillo #SOSCuba y posteriormente otro mensaje con la bandera de la isla, acto que fue replicado por el reguetonero Daddy Yankee y el puertorriqueño Ricky Martin. Lo propio hizo la cantante mexicana Julieta Venegas en Instagram, en donde dijo: ""Quiero expresar mi solidaridad al pueblo cubano que se está tomando las calles para protestar y pedir el fin de la dictadura".

Mientras tanto, Residente, exmiembro de Calle 13, se lanzó con un contundente: "Entre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una pandemia. Pa mandar ayuda busquen una vía alterna al Gobierno no vaya a pasar lo mismo que en PR durante el huracán María". Asimismo, el músico y productor cubano Emilio Estefan, residenciado hace décadas en EE.UU., no dudó en afirmar: "Libertad para CUBA! Los de aquí y los de allá unidos en un mismo deseo.

¡LIBERTAD PARA CUBA!

Estefan aprovechó la coyuntura para presentar el tema "Libertad", que "estaba supuesto a estrenarse a finales de esta semana como parte de un proyecto muy importante", pero que decidió compartir "desde ahora porque este día es demasiado emocionante e importante para todos los cubanos en el mundo". Más político se mostró el cantautor panameño Rubén Blades, para quien "no deben sorprender" las recientes protestas en Cuba, pues es "natural" que ocurran tras "más de seis décadas de una dictadura marxista sostenida a través de la represión".



"Lo que me extraña es que existan aún defensores absolutos de un régimen que no permite a su pueblo la oportunidad de elegir su destino democráticamente", dijo el también actor y exministro de Turismo panameño.





EFE