Butler previo al juego 3: ‘Haremos lo posible para ganar el título’

Jimmy Butler fue uno de los jugadores claves de Miami Heat para ganar el segundo juego de las Finales de la NBA que se disputó hace un par de días y que puso el empate en la serie ante los Denver Nuggets.



El cuadro de Florida consiguió un triunfo clave ya que jugaban de visitante y ahora la llave se mudará a la casa de Miami donde se jugarán los juegos 3 y 4 los cuales serán claves para la definición de la serie.



Pues bien, Butler previo al juego 3 habló sobre este partido y aseguró que espera darle el título a la ciudad de Miami.

"Siempre es una bendición jugar en las Finales, por supuesto, delante de una afición hostil a domicilio", indicó de entrada sobre los dos primeros juegos.



"Pero estoy muy feliz por la ciudad de Miami y por esta organización. Se merecen estar en las Finales. Se merecen ganar las Finales y un campeonato. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para que sea haga realidad", añadió.



Por su parte, aseguró que la hinchada de Miami será clave para irse adelante en la llave: "Creo que la energía aquí va a ser inigualable. Ha sido así durante todos los 'playoffs' e incluso durante la temporada regular. Sabemos que van a dejarse notar. Sé que nosotros vamos a hacer lo mismo".



Finalmente, Butler indicó que no le interesan sus estadísticas individuales y que se considera un jugador de equipo.



"No soy un anotador. Solo porque metas muchos puntos en un partido eso no te convierte en un anotador. No soy un tirador de alto volumen. No hago nada de eso. No empujo para anotar: empujo para ganar", concluyó.