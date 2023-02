Jhonny Rivera dio los motivos por los que ya no da becas de estudio

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más queridos de Colombia debido a su cercanía con sus fanáticos en redes sociales como por fuera de ellas.



De hecho, en los últimos años ha tenido varios gestos con algunas personas en donde les ha brindado ayuda en temas de estudio, entre otros temas. Incluso algunos iban hasta su finca para hablar directamente con él para pedir la ayuda.



Sin embargo, parece que el artista se cansó de las ayudas que brindaba, pero tiene una buena razón y que aclaró durante un preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

“Les voy a decir una cosa. Yo antes di becas, pero uno daba las becas y la gente no iba ¿pueden creer eso?”, mencionó de inicio el pereirano.



“Lo regalado no se valora. Todo lo que es gratis no se valora. Yo le regalo a usted un CD y usted va y lo pone por allá encima de la nevera o lo mete dentro de la guantera del carro. Pero si usted lo compra, lo raya… ¿si ven? Eso funciona así”, agregó.



Finalmente, confirmó que no da más becas porque se pierden los cupos para aquellos que sí lo necesitan: “Sí he dado becas, la idea no es dar más becas porque la gente no va y se pierde un cupo”, concluyó.