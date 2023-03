Jessica Cediel reveló la razón por la que la rechazaron en Hollywood

Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia y se ha consolidado en lo que corresponde al modelaje y la actuación ya que ha estado en los medios más importantes del país y Latinoamérica.



No obstante, su paso más destacado fue cuando pasó a la cadena de televisión ‘Telemundo’ en donde la colombiana comenzó a tener bastantes oportunidades en el exterior en temas de actuación.



De hecho, la modelo en diálogo con ‘Infobae’ contó cómo fue su experiencia cuando la rechazaron en Hollywood y contó el motivo de por qué sucedió.

Hace tiempo hice un casting de Hollywood, en Los Ángeles, y me dijeron que por el look, muy linda y todo, pero me hacía falta el inglés”, comentó de inicio.



Además, dijo que pasó un incómodo momento con un productor que se le insinuó: “Usted está perfecta, venga yo la pongo acá, pero usted ya sabe que tiene que hacer”.



No obstante, pese a su rechazo, Cediel no descartó que en su momento quiera incursionar en Hollywood o en el mercado del cine en español en donde ya ha actuado en algunas películas nacionales.