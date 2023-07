Jessica Cediel respondió a sus críticos por bailar en redes sociales

Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas no solo por sus distintas apariciones en programas de televisión sino en redes sociales donde cautiva a sus seguidores con sus fotos y videos.



La presentadora, de 41 años, compartió como usualmente lo hace algunos vídeos bailando y en esta ocasión bailó un tema de Greeicy Rendón. No obstante, la mujer no se esperaba que en redes sociales el baile se transformara en burla lo cual hizo que Cediel les respondiera a sus críticos.



La también actriz les respondió a sus detractores con una simple reflexión que fue aplaudida por sus seguidores más fieles.

“Entonces no se puede bailar después de los 15 porque no ‘trasciende’. Bebé la vida es ser felices a los 13, 15, 20, 30, 40 y 50, sobre todo si no le está haciendo daño a nadie”, señaló la presentadora.



Y agregó: “Cada quien se realiza en la forma que quiera,así que no generalice, si tienes 40 y te sientes bien de determinada manera bien por tí”.



De igual manera, Cediel amplió su reflexión y habló también de la gente que se burla de ella y de los comentarios ofensivos que le dicen a diario.



“No entiendo qué daño le hago al mundo cuando bailo ¿Por qué hay personas que no disfrutan ver a otros felices? Hay gente a la que se le daña el día por ver a alguien bailando. En estos días me puse un traje de baño y también empezaron a criticar y decir que me creía gringa”.



Finalmente, aseguró que este tipo de comentarios solo le dejan claro que muchos internautas le tienen envidia: “Cuando veo esos comentarios me da mucha risa y no rabia, ya que es muy curioso ver cómo existen personas que no me aguantan, pero viven ahí pendientes de lo que hago y no se pierden ni media”.