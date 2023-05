Jessica Cediel reapareció y sorprendió por su nuevo aspecto físico

Jessica Cediel desde hace unas semanas había aparecido poco en sus redes sociales y lo único que se sabía es que estaba viviendo en Estados Unidos.



Sin embargo, en las últimas horas, la modelo colombiana reapareció y dio de que hablar. Cediel señaló que se encontraba perdidas por diferentes proyectos y que también hizo un cambio en su aspecto físico.



De igual manera no pasó desapercibida su manera de hablar ya que comunicó esto haciendo uso del conocido ‘Spanglish’.

“Quería compartirles que estoy muy feliz, muy contenta, yo sé que he estado perdida. Pero estoy viviendo, mi amor, estoy viviendo. Hay una vida aparte de las redes sociales; es la vida real”, comentó la presentadora.



De igual manera, anticipó que le esperan varios proyectos por hacer: “habrá muchas sorpresas que vienen, dentro de poco. Aquí, en Estados Unidos, y también en Colombia. Vienen viajes, proyectos y de todo”.



Por su parte, aseguró que se siente mejor que nunca y que se estuvo haciendo un programa de renovación celular y de regeneración del intestino.



Además, Jessica destacó sus cambios en su aspecto los cuales fueron el brillo de su cabello, piel sana y músculos firmes: “Les tengo que confesar que me he adelgazado mucho. Estoy ‘superdelgadita’. Los que me conocen, que saben que soy proporcionada, pero delgadita, estoy más delgadita. Algo que estoy mejorando con ejercicio, pero me siento ‘supersaludable’…”.



De igual manera, sorprendió su forma de hablar en donde combinó el inglés con el español, un acento que mantuvo en gran parte del día de acuerdo con sus historias de Instagram.