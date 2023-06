¿Jessica Cediel está embarazada? Video avivó los rumores

Jessica Cediel es una de las modelos más reconocidas del país no solo por su belleza sino también por su cercanía con sus seguidores en redes sociales a quienes les cuenta todo lo que pasa en su vida.



De hecho, en su momento, la modelo y presentadora confesó que le gustaría ser mamá de al menos tres hijos.



“Sí, claro. Los que Dios quiera. Nosotras somos tres y mi número ideal siempre es el tres, pero en este momento de la vida lo que Dios quiera y lo que él quiera. Que vengan sanos, eso es lo más importante”, señaló en diálogo con Eva Rey.

Pues bien, hace unos días un detalle no pasó desapercibido. Y es que la modelo publicó un vídeo en donde se le ve acostada en una cama y lo que más sorprendió fue que con una mano sostenía su vientre y la movía de una forma que daba a entender que estaría esperando un bebé.



Además, la publicación la acompañó con el siguiente mensaje: “Cómo me veré embarazadita. Opinen, pues bebés”.



Como se esperaba varios internautas, comentaron el vídeo y han especulado que es posible que la modelo esté esperando su primer hijo.



Por el momento, no se sabe si la colombiana esté con pareja o soltera, pero a principios de este año se le relacionó con el productor musical ‘Ovy on the Drums’.