U. Externado la acusa de plagio: Arias, 'en el ojo del huracán'

La Universidad Externado de Colombia aseguró que la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, perteneciente al partido uribista Centro Democrático, plagió parte de su tesis de maestría.

"La Universidad sometió el texto de la tesis a una herramienta informática para la detección de plagio, operación que arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en Internet de autores diferentes a las señoras Arias Falla y (Leydy Lucia) Largo Alvarado (la coautora de la tesis)", indica un comunicado de la universidad bogotana.



El pasado 30 de octubre, un artículo de investigación en el periódico El Espectador recogió unas denuncias en el portal Plagio S.O.S., donde un grupo de investigadores analizó varias páginas de la tesis de la congresista, titulada "Los OCAD y su contradicción con las teorías de elección racional" y encontró que había "plagio de tres documentos distintos".



Sobre el comunicado de prensa de la Universidad Externado de Colombia (@UExternado). pic.twitter.com/husSh59Yxh — Jennifer Arias (@JenniferAriasF) November 23, 2021

La Universidad empezó la investigación después de que se conocieran estas denuncias y tras los descubrimientos de la herramienta de detección de plagio, contrataron a un experto en derechos de autor y propiedad intelectual "para esclarecer un posible plagio". "En todos los cinco casos mencionados se hizo evidente que concurren los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor, consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos", concluyó el experto.



Además reportó varios plagios serviles o "deliberadamente parafraseados en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado". Arias y Largo (que también tiene un cargo en la Cámara de Representantes) publicaron la tesis en 2016 como requisito para obtener el título de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en esta reconocida universidad, el cual fue dirigido por el profesor Manuel Calderón Ramírez, que ya no es docente de esta institución.



Las coautoras remitieron a la universidad copias de la tesis, que afirmaban que se trataba de la "versión final y definitiva" de su trabajo de fin de maestría, pero que "no coincide plenamente con el remitido por el director de la tesis como trabajo final", según informó la universidad hoy.

POSIBLES ACCIONES LEGALES

La Universidad va a pedir al Consejo de Estado que anule los títulos de las autoras "y remitirá a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación la documentación pertinente, para lo correspondiente".



Pero por sí misma no va a empezar procesos disciplinarios "por falta de competencia" al llevar las autoras más de cinco años sin ser estudiantes y por eso tampoco puede revocar los títulos. La presidenta de la Cámara, elegida en este cargo el pasado julio, ha negado las alegaciones en las últimas semanas y tras conocer la conclusión este lunes de la universidad, volvió a reiterar su inocencia.



"Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno", aseguró la parlamentaria en su cuenta de Twitter. Además, pidió al Externado "que cumpla con el debido proceso" y le "permita ejercer el derecho de contradicción". "Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos", apuntó Arias.





EFE