Jefferson Herrera, exfutbolista que sueña ser deportista paralímpico

El primero de enero del 2016, la vida de Jefferson Herrera, entonces jugador del (Depor F.C., hoy llamado Atlético F.C.) cambió por completo. Tras un intento de robo en el oriente de Cali, el exfutbolista fue baleado y comenzó el capítulo más difícil de su vida.



Una bala quedó incrustada en su séptima vertebra y como consecuencia de ello su movilidad quedó completamente limitada. Desde entonces ha cumplido con un proceso de rehabilitación total y hoy en día sueña con seguir ligado al deporte.

Estoy tan motivado en iniciar deporte paralímpico pero al darme cuenta el costo de una bicicleta HAND BIKE si me pego una bajoneada grande. Son demasiado costosas 😔 pero las ganas de iniciar este deporte son inmensas. pic.twitter.com/MHqycbPIOD — Jefferson Herrera (@JeffersonHerre) February 4, 2021

Justamente respecto a lo anterior, Jefferson publicó recientemente en sus redes sociales que tiene la intención de convertirse en deportista paralímpico. La llama del deporte no se apaga a pesar de las dificultades.

​“La verdad hace mucho tiempo he querido hacer deporte, me gusta exigirme y más aún cuando toda mi vida jugué al fútbol, es por eso que tengo ese ship de Deportista y estoy seguro de que me iría muy bien”, escribió en Twitter.

Costosa. Por eso vengo a pedirles un poco de su ayuda para poder comprar mi bicicleta ya que debo iniciar con ella para poder empezar los entrenamientos. Y así poder en algún momento representar al VALLE y por qué no algún día ser selección colombia. Dios los bendiga. — Jefferson Herrera (@JeffersonHerre) February 4, 2021

El problema está en que necesita una ‘Hand-Bike’ para seguir con su sueño, pero es un implemento costoso. Por ello pidió ayuda para poder conseguirla e iniciar así los entrenamientos. La idea es “poder en algún momento representar al VALLE y por qué no algún día ser selección colombia”.



A continuación las vías en las que se puede ayudar a Jefferson Herrera: