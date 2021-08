Campeón olímpico cambió el remo por la bicicleta

El alemán Jason Osborne, de 27 años, campeón del mundo de remo en 2018 y plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, además de vencedor de la I edición de la prueba virtual UCI Cycling Esports, ha fichado por el equipo World Tour del Deceuninck, Quick-Step.

"Para mí, significa mucho ser este compromiso. Siempre quise hacer la transición al ciclismo, pero con el remo no era posible comprometerme al 100%. Ahora que los Juegos Olímpicos han terminado y han tenido éxito para mí, puedo concentrarme en la bicicleta. Fichar por el Deceuninck, Quick-Step, el equipo más exitoso del mundo, es la mejor oportunidad que puedo tener", dijo Osborne.



Según explicó el campeón de remo, el ciclismo siempre ha sido parte de su ritual de entrenamiento en su deporte. "He hecho muchos entrenamientos básicos con la bicicleta desde 2012, cuando compré mi primera bici de carretera, luego, con los años, me apasioné más, hice algunas carreras, me metí en el lado competitivo del deporte y traté de desarrollarme", comentó.



A Jason Osborne le gustan las pruebas contrarreloj, pero también los recorridos montañosos en los que se necesita realizar un esfuerzo explosivo en subidas cortas, algo similar a lo que precisa hacer en el remo.



"Soy consciente de que hay muchas cosas que necesito aprender, pero quiero ir paso a paso y ver qué puedo lograr", señaló. Según comentó Koen Pelgrim, entrenador de la escuadra belga, se han comprobado las aptitudes de Jason Osborne en su victoria en el Esports Worlds, lo que se confirmó en las pruebas que le hicieron en el Deceuninck. "Tenemos curiosidad por saber cómo se traducirá eso en carreras. Pasar al pelotón profesional será un proceso para él a medida que aprenda sobre las complejidades del deporte, como lo sería para cualquier ciclista joven, y buscaremos usar nuestra experiencia para ayudarlo con la transición ", dijo Koen Pelgrim.





EFE