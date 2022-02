Listo el plan este viernes: ¡vuelve el Jardín de noche!

El Jardín Botánico de Bogotá retoma la jornada Jardín de Noche, la cual se realiza el último viernes de cada mes, con una variada agenda de actividades. La entrada es libre, sin preinscripción, con aforo controlado, uso obligatorio del tapabocas y aplicación integral de las disposiciones sanitarias vigentes.

La programación de este viernes incluye música, poesía, actividades culturales y artísticas para públicos de todas las edades quienes podrán además disfrutar del concierto ofrecido por el grupo de música colombiana de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Cronograma de actividades este 25 de febrero:

Como novedad, esta vez los recorridos guiados implementarán una dinámica denominada Sonidos de la Naturaleza, una apuesta educativa que combina experiencias sensoriales con información ambiental que busca sensibilizar a los visitantes sobre la protección y cuidado de los diferentes ecosistemas.



Los interesados, en compañía de un educador, iniciarán un recorrido por diferentes espacios y senderos del Jardín, se detendrán ocasionalmente y con los ojos cubiertos con una venda podrán identificar ecosistemas a través de los sonidos que el guía activará, así como las relaciones entre organismos.



Además de ser una metodología que permite a los visitantes interactuar con la naturaleza, esta actividad busca demostrar que la naturaleza no solo entra por los ojos y que no solo ofrece contrastes visuales de colores y formas, sino que además tiene una potente cantidad de sonidos que envuelven y transportan a las personas a estados anímicos y emocionales prioritariamente positivos y motivadores.



Es indispensable tener en cuenta que en caso de lluvia o cambios climáticos que generen riesgos para la seguridad y el bienestar de los visitantes, la Entidad se reserva el derecho a cancelar los recorridos. Se recuerda a los interesados que el Jardín Botánico no cuenta con servicio de parqueadero de vehículos y que el de bicicletas se ofrece según disponibilidad con la exigencia de un dispositivo para asegurarlas.



Metodología: Presencial



Costo: Gratis



Día: Viernes, Febrero 25, 2022



Horario: De 5:30 p.m. a 8:30 p.m.



Lugar: Jardín Botánico





Con información de la oficina de prensa de la Alcaldía de Bogotá.