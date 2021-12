Homenaje al Pacífico: Jardín Botánico se suma a la ruta de navidad

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, acompañó la presentación del alumbrado navideño del Jardín Botánico, que este año se suma a la Ruta de la Navidad con una temática inspirada en la riqueza natural del Pacífico colombiano, la cual busca generar conciencia sobre la importancia de proteger y conservar especies como las ballenas jorobadas.

Este montaje está inspirado en las investigaciones del científico colombiano Jorge Reynolds Pombo, creador del primer marcapasos artificial interno. Reynolds estudió el corazón de las ballenas jorobadas en la década de los 80, y en 2001 creó ‘’Pacificanto’ –una melodía de música experimental que mezcla el canto de las ballenas con la voz humana y las palpitaciones del corazón–.



Durante el evento, la alcaldesa de Bogotá Claudia López, resaltó que, “vamos a tener no sólo un espectáculo de luces, sino una oportunidad de reflexionar en familia sobre la corresponsabilidad con el planeta”, al tiempo que agregó que “estamos haciendo esta gran aula ambiental navideña alrededor de las ballenas pues son las que terminan afectadas por nuestros comportamientos en los mares”.

La mandataria de la capital insistió en la importancia de cuidar el planeta. “Si no botamos basura a la calle, si no usamos plásticos de un solo uso, ellas tendrán una mejor oportunidad de vida. Que nunca se nos olvide que no somos la única forma de vida en el planeta. Todos los seres vivos tenemos que cuidarnos entre todos”, enfatizó.



La apertura oficial al público del alumbrado navideño está programada a partir del próximo 6 de diciembre y estará en funcionamiento hasta el 16 de enero de 2022, desde las 5:00 hasta las 10:00 p. m. Las entradas se podrán adquirir a través de los canales digitales de TuBoleta y en las taquillas del evento ubicadas en la plazoleta principal del Jardín Botánico.



El evento contará con todas las medidas de bioseguridad ordenadas por el Distrito, por esa razón se solicitará a los visitantes presentar el carné de vacunación para poder ingresar. El valor de la entrada será de 15.000 pesos. A partir de los 4 años todos deben pagar boleta, incluyendo adultos mayores. Y, para quienes lo necesiten, el parqueadero estará ubicado en la bolera del Salitre, contiguo al Jardín Botánico.





Información de la oficina de prensa de la Alcaldía de Bogotá