Jardín Botánico de Bogotá lanzó banco de semillas agroecológicas

El Jardín Botánico de Bogotá, con el fin de preservar distintas especies con alto valor nutricional, contribuir al intercambio de saberes y aportar a la seguridad alimentaria, lanzó su banco de semillas agroecológicas.



Este banco hace parte de las iniciativas que hay en la capital en el marco de la Estrategia Bogotá es Mi Huerta, la cual lidera el Jardín bajo el programa de Agricultura Urbana y Periurbana.



El lanzamiento de este banco se da en marco de la celebración del Día Mundial del Suelo, una fecha que en la que la sociedad y las instituciones se comprometen a promover prácticas sostenibles que ayuden a conservar este recurso natural.

¿Cómo funcionará el banco?



El banco comunitario de semillas son espacios donde se guardan y cuidan semillas para que la comunidad haga uso de ellas en calidad de préstamo.



Como cualquier otro banco, el de semillas manejará un concepto de préstamo con tiempos de devolución e intereses, pero esta vez, representados en granos y frutos de especies comestibles, ancestrales, nativas y no nativa, pero de gran potencial nutricional.



Para acceder a las semillas debe acercarse al banco del Jardín Botánico y gestionar en calidad de préstamos determinado número de semillas por un periodo de tiempo que se establecerá entre la entidad y el usuario.



De igual manera, tras la verificación del plazo, el particular deberá reintegrar al Banco, no solo el número de semillas, sino un monto adicional que se definió de acuerdo con la proyección de su cultivo.



Dentro de las semillas nativas harán parte alimentos como la papa, el maíz, la quinua y el amaranto, en las foráneas: habas, cilantro y lechuga.



Por su parte, semillas como el maíz, habas, cilantro, amaranto, quinua, tomate y papas, será el capital con que el que será abierta la sucursal principal de este banco y que tiene como objetivo que las transacciones sean ecológicas.



Con esto mencionado, se espera que esta idea se replique en las localidades de la ciudad de manera que se puedan rescatar, reivindicar y resignificar el valor de aquellas semillas que hacen parte de la cultura de los pueblos ancestrales y la diversidad natural de la Bogotá Región.



Cabe señalar que junto al Banco del Jardín Botánico, Bogotá dispone de siete bancos de semillas que han recibido acompañamiento y capacitación y están en: Ciudad Bolívar, Usme, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Sumapaz.