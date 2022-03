Escándalo por aplazamiento del Jamming Festival, a un día del comienzo

Polémica en Colombia por el aplazamiento de uno de los festivales de música más importantes del año.



El Jamming Festival, en el que iba a actuar Don Omar, Farruko y Los Tigres del Norte en Ibagué, se canceló a un día de que tuviese que abrir las puertas "por motivos de fuerza mayor", según confirmó la organización en un comunicado.



Sin dar mayores explicaciones, la organización de dicho festival, gestionada por Buena Vibra Eventos, aseguró este viernes que "el evento programado para los días 19, 20 y 21 de marzo de 2022 en las instalaciones de Playa Hawai en la ciudad de Ibagué será aplazado por motivos de fuerza mayor".

Incluso horas antes del comunicado, Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, le había dicho a la emisora Blu Radio que el aplazamiento estaba ya decidido: "Tenemos una información primaria, nos levantamos con esa noticia. El empresario manifestó que va a sacar un comunicado porque varios artistas cancelaron y el evento se aplazó”.



En el festival estaban programadas las actuaciones de bandas internacionales como Orishas, Yotuel, Ska-P, Sean Paul, Molotov o Dub Inc y artistas nacionales de la escena urbana como Ryan Castro, Feid y Blessd, y de ritmos tropicales y pacíficos como Systema Solar, ChocQuibTown o Herencia de Timbiquí.



El festival ya había levantado muchas suspicacias en redes justamente por la relevancia de los artistas y la falta de claridad de los organizadores, que hasta hace muy poco no habían publicado el cartel por días y cuyas entradas solo se podían comprar en un puesto de venta físico y no por los canales normales de venta por Internet.



La Superintendencia de Industria y Comercio informó a su vez esta mañana que, tras las visitas de inspección, "al parecer las condiciones inicialmente informadas sobre el evento, los artistas y el orden de las presentaciones de los mismos, habían variado, sin que presuntamente se hubiesen informado a los consumidores de manera clara, veraz,suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea".



Por ello, ordenaba a Buena Vibra Eventos publicar la información de forma clara en la web sobre los artistas confirmados, así como enviar un correo electrónico o mensaje de texto directamente a quienes hubieran adquirido boletos y de forma pública en la web y redes sociales si había habido algún cambio.



Los organizadores no informaron aún de qué pasará con el dinero de las boletas, que llegaron a costar un millón de pesos (260 dólares) para los tres días, aunque según los términos de venta, en caso de cancelación, los compradores tendrán 15 días para solicitar el reembolso.



El Jamming era uno de los primeros grandes festivales que se iba a celebrar en Colombia tras la ola de cancelación de eventos por la pandemia.