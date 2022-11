Hermana de James Rodríguez habló de la muerte de Juan Carlos Restrepo

El pasado 16 de noviembre falleció Juan Carlos Restrepo, reconocido por ser el mentor de James Rodríguez, pues sostuvo una relación con su madre, Pilar Rubio, y aunque no era su padre le ayudó a cumplir el sueño de ser futbolista.



Restrepo y Rubio tuvieron una hija, Juan Valentina; pero el amor hacia James no faltó y Juan Carlos estuvo muy pendiente de la evolución de su carrera, siendo testigo de su debut en Banfield de Argentina y la posterior emigración al fútbol europeo.



El padrastro de James padeció un cáncer hepático, que lo tuvo muy mal en sus últimos meses de vida; incluso se rumoró que el futbolista no estuvo muy cerca de su día a día en la última parte de su enfermedad.



Lo cierto es que tras la muerte de Juan Carlos Restrepo, ni James ni Juana Valentina habían hecho manifestaciones en sus redes sociales lamentando su desaparición.



Sí que estuvieron pendientes del velorio y habrían estado pendientes de los preparatorios de su despedida y homenaje.



Sin embargo, este lunes Juana Valentina, hija natural de Restrepo, se pronunció por primera vez, y dejó un sentido mensaje sobre su padre.



“Buen viaje de regreso a casa papi, Te amaré por siempre, y tu recuerdo me acompañará por siempre en mi corazón. Gracias por la enseñanza más grande que me dejaste, la fe en todo momento y a pesar de todo. Te amamos”, publicó Juana Valentina Restrepo Rubio.