J Balvin y la brasileña Anitta actuarán en los Video Music Awards

La próxima edición de los Video Music Awards (VMA) de la cadena MTV, prevista el 28 de agosto en Nueva Jersey (EE.UU.), tendrán marcado sabor latino por las actuaciones del colombiano J Balvin y de la brasileña Anitta.

Quien fuera la primera artista latina en llegar al número 1 en la lista mundial de Spotify debutará en estos célebres galardones y lo hará, precisamente, con el éxito que la ha llevado a lo más alto, "Envolver", y ante la incógnita de si se alzará además con uno de los premios, el de "mejor vídeo latino".



En esa categoría se verá frente a frente con Balvin, quien ya había actuado en los VMA de 2019 en compañía del puertorriqueño Bad Bunny y que vuelve en esta edición para interpretar su canción "Nivel de perreo" en colaboración con el colombiano Ryan Castro.



La gala, según comunicaron este viernes sus organizadores, contará asimismo con los estadounidenses Marshmello y Khalid, que saltarán juntos al escenario del Prudential Center para presentar por primera vez en vivo el tema "Numb", así como sus compatriotas de la banda Panic! At The Disco, que tocarán el tema "Viva Las Vengeance".



Este año Jack Harlow, Lil Nas X y Kendrick Lamar encabezan la lista de nominados como candidatos en siete categorías, seguidos de Doja Cat y Harry Styles, con seis nominaciones cada uno, y de Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift y The Weeknd, todos ellos con cinco.



Entre los aspirantes también estará Madonna, la más premiada de la historia de MTV con 20 galardones, que se ha convertido también en la única persona nominada en cada una de las cinco décadas en las que llevan celebrándose los VMA, cuya ceremonia de este año se emitirá en vivo para más de 170 países.