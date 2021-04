Valentina Ferrer, novia de Balvin, cautiva con fotos de su embarazo

La modelo argentina Valentina Ferrer , novia de J Balvin, es noticia por estos días, una importante publicación muestra varias fotos de como la ex reina lleva los primeros meses de su embarazo.

J Balvin y su pareja presumen su embarazo, la ex Miss Argentina compartió algunos consejos que le ayudaron a superar los miedos de esta etapa como padres.



En la exclusiva con Vogue México y Latinoamérica, Valentina Ferrer comentó: "Me hice la prueba en el baño con mi perro [ríe] para no estar sola. Me hice como tres seguidas porque no me lo creía.... Lo que más me sorprendió fue cuando comenzó a patear. Cuando lo sentí por primera vez pateando’, recuerda la argentina al hablar de las cosas que más le han sorprendido del embarazo".