Probarán uso de ivermectina para frenar avance de coronavirus covid-19

Un medicamento que se ha probado contra parásitos y algunos tipos de infecciones podría ser eficaz para frenar el contagio del coronavirus covid-19 y para entender mejor su avance en el organismo.

Científicos estudian la ivermectina , que podría tener un efecto antiviral comprobado contra enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla, casos en los cuales "ha logrado inhibir su replicación in vitro", según el doctor Carlos Chaccour, especialista de la Clínica y de ISGlobal.



El proyecto se llama SARS-CoV-2 Ivermectin Navarra ISGlobal Trial (SAINT) y ha sido financiado con fondos propios de la Clínica Universidad de Navarra e ISGlobal.



Se sabe que la ivermectina puede inhibir la replicación del SARS-CoV-2 "in vitro" a muy altas dosis pero ahora se hará el ensayo en 24 pacientes con enfermedad leve, con menos de 48 horas desde la presentación de síntomas y sin factores de riesgo, a quienes se va a administrar una dosis única en comprimidos, según explicó la Clínica Universidad de Navarra en un comunicado.



Los pacientes no serán hospitalizados sino que se vigilarán en sus casas durante su periodo de aislamiento. Durante un mes recibirán cinco visitas para tomar muestras nasales y controlar su estado general de salud. "Así veremos si la invermectina consigue que negativicen más rápido ", dijo el especialista.