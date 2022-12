IPhone: producción de los móviles se reanudará durante este mes

Desde la salida de los nuevos modelos del IPhone 14, Apple ha tenido muchos problemas para venderlos ya que en varias partes del mundo no hay stock del producto debido a la baja producción del mismo en la fábrica de Foxconn, ubicada en Zhengzhou, China.



Y es que esta planta de producción no estaba funcionando correctamente debido a las duras restricciones que impuso el gobierno chino sobre el aumento de Covid –19 y que provocó protestas en ese país ya que muchos trabajadores fueron puestos en cuarentena en sus sitios de trabajo y no en sus hogares.



De igual forma, en las fábricas no tenían suministros suficientes para todos, cuestión que generó el descontento de los trabajadores y por ende generó un levantamiento masivo de la producción de varios productos entre ellos los IPhone.

De hecho, estas medidas afectaron a Apple de una manera increíble ya que propició la caída de la producción del IPhone en más de 20 millones de unidades.



Sin embargo, en las últimas horas parece que la luz se ve al final del túnel ya que desde China aseguran que la fábrica de Foxconn se ha estabilizado y que el gobierno está ayudando con la reanudación de la producción con la contratación de nuevo personal.



De seguir el ritmo de contratación y producción, los IPhone 14 volverán a su producción total a finales de este mes de diciembre.



Con esto mencionado, entre finales de este mes y enero de 2023 habrá suficiente stock de IPhone 14 para enviarlos a todo el mundo.