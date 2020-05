Hermano de Pablo Escobar va contra Apple: interpone millonaria demanda

Roberto Escobar, conocido como 'El Osito', es hermano del tristemente célebre Pablo Escobar, narcotraficante y asesino que marcó para mal la historia de Colombia.

Pero su nombre no es noticia por el fallecido delincuente sino porque parece haber declarado la guerra al gigante informático Apple, compañía a la que demandó por la friolera de 2.600 millones de dólares.



Según la demanda, confirmada por el portal TMZ, 'el Osito' compró un iPhone X en abril de 2018 porque el vendedor le garantizó que era el más seguro del mercado. Sin embargo, un año después recibió una carta de una persona identificada como Diego, que había encontrado su dirección a través de Facetime, y lo amenazó de muerte.



Dice Escobar que esa situación lo obligó a cambiar de casa, fortalecer su seguridad como nunca e incurrir en el proceso en cuantiosos gastos, que no se comparan con la profunda “angustia emocional” que le produjo la vulnerabilidad a la que lo expuso su telefono móvil.



Vale mencionar que el hermano del narcotraficante fundó la empresa Escobar Inc. que vende productos como el “Escobar Gold 11 Pro”, una copia idéntica del equipo de Apple pero con triple baño de oro y a un precio mucho más accesible que el del mercado: 499 dólares. Es, según ha dicho, su manera de emprender una guerra abierta contra el gigante de la tecnología, al que acuso de aprovecharse de los clientes.