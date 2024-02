Inicia la Fórmula 1 con el GP de Baréin: fechas, horarios y dónde ver

La temporada de la Fórmula 1 ya está en marcha con los 20 pilotos y las diez escuderías corriendo en el Circuito Internacional de Baréin, donde se dio luz verde este jueves 29 de febrero a las prácticas libres.



Por ahora, Red Bull Racing fue el mejor equipo en los test, sin embargo, los expertos apuntan a Ferrari como la escudería que le podría arrebatar las primeras posiciones en el Campeonato Mundial tanto de pilotos como por equipos.

Mercedes, McLaren y Aston Martin son también algunas de las escuadras que estarían en busca de lograr arrebatar el poderío de Red Bull.



Para el primer Gran Premio del 2024, se tienen previstos que las prácticas libres 1 y 2 se realicen desde este jueves 29 de febrero, mientras que para el viernes 1 de marzo se cumplan las últimas prácticas antes de dar inicio a la clasificación que se correrá a partir de las 11:00 a.m. (hora Colombia).



Finalmente, el Gran Premio de Baréin, se dará el sábado 2 de marzo desde las 10:00 a.m. (hora Colombia). Cabe resaltar que tanto esta primera carrera como la siguiente en el calendario que es el de Arabia Saudí, se tienen que realizar un día sábado debido al Ramadán, una práctica realizada por los musulmanes que consiste en ayunar como forma de conmemorar la revelación del Corán.



Tanto las prácticas como la clasificación y la carrera se podrán observar a través de la plataforma Star+, la cual tiene los derechos oficiales de transmisión.



Estos son los horarios del Gran Premio de Baréin 2024 de la Fórmula 1 2024:



Jueves, 29 de febrero:



Entrenamientos libres 1 (FP1) - 6:30 a.m. (hora Colombia)

Entrenamientos libres 2 (FP2) 10:00 a.m. (hora Colombia)



Viernes, 1 de marzo:



Entrenamientos libres 3 (FP3) - 7:30 a.m. (hora Colombia)

Clasificación - 11:00 p.m. (hora Colombia)



Sábado, 2 de marzo:



Carrera de 57 vueltas - 10:00 a.m. (hora Colombia)