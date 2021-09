¿Batalla perdida? Ingrith Valencia, 'contra las cuerdas' por su casa

Se desvaneció la esperanza de la boxeadora Íngrit Valencia, medallista en los Juegos Olímpicos de Río y diploma Olímpico en Tokio. La atleta padeció este lunes en la noche cuando tuvo que sacar las cosas de las que creía su casa.



El viacrucis de la colombiana comenzó cuando llegó de la cita olímpica en el país nipón, al ser notificada de un desalojo. Hace ocho días su abogado y la presión pública aplazó por 8 días más la situación. Este 6 de septiembre la colombiana desocupó su hogar.



Ingrith Valencia aseguró en El Tiempo: “He llorado muchísimo, me siento robada, estafada y ultrajada. A mí me estafó en 150 millones de pesos un señor Dayro, que fue denunciado en la Fiscalía. He pasado momentos muy difíciles, pero tengo la frente en alto y voy a seguir luchando”.



Actualmente la deportista está en un proceso jurídico, pues ya había cancelado 150 millones de pesos por la vivienda. Su objetivo pasa ahora por la campaña de recolección de fondos para recuperar el dinero encabezada por la Fundación de Mariana Pajón.



Redacción Futbolred.