Plantón por la casa de la medallista olímpica: Ingrit Valencia

La deportista Ingrit Valencia, quien obtuvo un diploma para Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio, denunció ser víctima de una estafa con su en Ibagué. Este lunes sería el desalojo, sin embargo la presión de los deportistas, familiares, amigos y vecinos estaría dando sus frutos.



En la mañana de este lunes familiares y amigos de la deportista se reúnen afuera de la vivienda, ubicada en el sector del conjunto residencial Florida Uno, en Ibagué, para protestar por el desalojo. Atletas como Aanthony Zambrano, Caterine Ibarguen y Yuberjen Martínez alzaron su voz en pro de la boxeadora.



Aparentemente la nacida Cauca habría recibido buenas noticias por parte del mismo Presidente de la República, Iván Duque y su Ministro de Vivienda.

A su llegada la atleta colombiana hizo una fuerte denuncia sobre un bien inmueble en la ciudad de Ibagué, en un video diferido por la Federación Colombiana de Boxeo la caucana explica sus razones para hablar:



Ingrith Valencia: Acabo de llegar de los JJOO de Tokio, tengo un caso y es que con todas las medallas que he obtenido tuve a la oportunidad de ahorrar un dinero para comprar una casa, encontré una casa en remate en Ibagué, me interesó e hice negocio con esa persona, ese señor dijo que era el secuestre, efectivamente yo fui al banco, y si, el aparecía como el secuestre de la casa, le di 150 millones a este tipo, el me dio las llaves de la casa, pagó administración, luz y todo, ya llevo casi un año viviendo ahí, y ahorita que llego de Tokio me encuentro con la noticia que tengo una carta de desalojo, que el verdadero dueño esta pidiendo la casa, y pues yo pague por esa casa, hice un negocio con esta persona, no me quiere devolver el dinero, no me da cara, siempre es con evasivas, yo quiero que esto se haga viral para que me devuelva el dinero y para que esto mismo no se lo haga a otras personas.