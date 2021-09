¡Atención! comienzan los pagos del ciclo de Ingreso Solidario

A partir del 3 de septiembre los beneficiarios de Ingreso solidario recibirán los pagos. Algunos bancos iniciarán antes las consignaciones correspondientes. Al menos 60.000 hogares recibirán también los pagos acumulados de los ciclos 14, 15 y 16.

Desde este viernes 3 de septiembre los participantes de Ingreso Solidario tendrán disponible la transferencia económica correspondiente el ciclo 17 del programa.



Para los usuarios de algunas entidades financieras la consignación del pago está disponible desde este miércoles 1 de septiembre. Todos los hogares no bancarizados podrán cobrar el incentivo desde el viernes 3 de septiembre hasta el próximo 17 de septiembre. Se incluirán los pagos acumulados de 2021 para los hogares activos y el acumulado de los que fueron suspendidos temporalmente durante el ciclo 14.



Susana Correa Borrero, directora de Prosperidad Social, informó: “Se programaron 396.448.040.000 pesos para garantizar el pago a los hogares bancarizados y 252.020.692.000 pesos para el pago a no bancarizados. Incluye el pago ordinario del ciclo 17, de los acumulados del 2021 y de los suspendidos por haber cobrado Devolución del IVA”.



Los más de 2.350.000 hogares bancarizados recibirán un mensaje de su entidad bancaria anunciando la disponibilidad de la transferencia. Los cerca de 650.000 hogares no bancarizados tendrán disponible el pago por SuperGIROS y su red de aliados. Los hogares que habían sido suspendidos desde el ciclo 14 recibirán por su medio habitual de pago el acumulado de los ciclos 14 a 17, descontando el valor ya recibido.



La información del programa está disponible en los canales oficiales de Prosperidad Social, que es la única fuente para confirmar las fechas de inicio y cierre de los ciclos de pagos. Para ingresar a Ingreso Solidario no hay inscripciones ni intermediarios. Puede consultar si es beneficiario en el siguiente link





Con información de oficina de prensa.